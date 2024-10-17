Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможной смене весовой категории

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал возможный вариант продолжения своей карьеры с переходом в более высокую весовую категорию.

— Вы готовы поменять весовую категорию?

— Есть такое, открыт к возможным предложениям, — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

В ночь с 12 на 13 октября мск Артур Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе в бою с соотечественником Дмитрием Биволом, победив его решением судей. В 21 профессиональном поединке в этой весовой категории Бетербиев одержал 21 победу, 20 из них — нокаутом.

Видео: Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом