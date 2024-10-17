Артур Бетербиев: пока не чувствую, что стал хорошим боксёром

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории 39-летний российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал свою победу в бою за это звание и пять чемпионских поясов по разным версиям с соотечественником Дмитрием Биволом.

— Вы уже свыклись с мыслью, что стали абсолютным чемпионом мира?

— Пояса находятся в моей сумке, она стала чуть тяжелее, но ничего такого нет (улыбается).

— Вы много раз говорили, что хотите стать хорошим боксёром. После звания абсолютного чемпиона мира чувствуете, что стали им?

— Пока не чувствую.

— За счёт чего удалось победить в прошедшем поединке?

— Мы хорошо подготовились. У кого лучше получилось, тот и выиграл, — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

В ночь с 12 на 13 октября мск в Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между не имевшими ранее поражений российскими боксёрами Артуром Бетербиевым (чемпион по версиям IBF, WBC, WBO) и Дмитрием Биволом (чемпион по версиям WBA Super и IBO). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева решением судей — 114-114, 115-113, 114-114. Этот бой стал первым в профессиональной карьере Артура, который он не смог выиграть нокаутом.

Видео: Главные титульные победы Бивола и Бетербиева