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Фрэнсис Нганну: бой с Феррейрой продлится не больше двух раундов

Фрэнсис Нганну: бой с Феррейрой продлится не больше двух раундов
Фрэнсис Нганну
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе француз Фрэнсис Нганну не планирует проводить всю отведённую дистанцию с бразильцем Ренаном Феррейрой и предвидит конец боя до конца второго раунда.

«Он много двигается, и у него хороший грэпплинг – он чёрный пояс. Если бой затянется и продлится дольше двух раундов, то, скорее всего, он закончится решением. Но я склоняюсь к тому, что он останется в пределах двух раундов и завершится нокаутом или приёмом. Знаете, я не чёрный пояс, но тоже неплох в борьбе и грэпплинге и работаю над маленькими трюками», — сказал Нганну в беседе с известным инсайдером Ариэлем Хельвани на его YouTube-канале.

Напомним, бой Нганну и Феррейры возглавит крупный турнир по смешанным единоборствам PFL Super Fights, который пройдёт 19 октября в Саудовской Аравии.

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