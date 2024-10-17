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Даниэль Кормье призывает не допускать Дональда Серроне обратно в UFC

Даниэль Кормье призывает не допускать Дональда Серроне обратно в UFC
Дональд Серроне
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик Даниэль Кормье призывает руководство UFC не допустить возвращения ветерана ММА Дональда Серроне.

«Этот человек никогда и ничего не скрывает и в итоге открыто для всех принимал стероиды на протяжении последних двух лет. Я с симпатией отношусь к Дональду Серроне как к человеку, но это не имеет никакого значения. Не знаю, что именно принимал Дональд, но даже если он сдаст все анализы и они покажут, что он чист, он всё же принимал стероиды, и это нельзя забыть. Говоря откровенно — это просто грубейшее нарушение всех правил», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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