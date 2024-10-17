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Иван Штырков и Хадис Ибрагимов прошли взвешивание перед турниром RCC 20

Иван Штырков и Хадис Ибрагимов прошли взвешивание перед турниром RCC 20
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Известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков и экс-боец UFC Хадис Ибрагимов прошли официальное взвешивание перед турниром RCC 20, который состоится 18 октября в Екатеринбурге на местной арене «Уралец».

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса (до 100 кг):

Иван Штырков — 99,85 кг;
Хадис Ибрагимов — 99,70 кг.

Напомним, Штырков свой последний бой проводил в мае 2024 года на турнире RCC 19, где победил техническим нокаутом в первом раунде Гаджимурада Антигулова.

Ибрагимов предыдущий официальный поединок провёл в мае 2023 года и одержал победу нокаутом в первом раунде над бразильцем Фернандо Родригесом-младшим.

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