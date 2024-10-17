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Александр Волкановски высказался о возможном бое Махачева против Топурии

Александр Волкановски высказался о возможном бое Махачева против Топурии
Александр Волкановски
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от возможного боя между российским действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и чемпионом полулёгкого дивизиона UFC Илией Топурией.

«Ислам действительно очень хороший боец, он очень силён и внимателен во время боя. Но Топурия — тот парень, который способен нокаутировать абсолютно любого. У него очень мощные руки, и, если делать ставку на бои Топурии, всегда нужно учитывать, что он способен выиграть лаки-панчем в любую секунду. Но для победы над Махачевым необходимо показать что-то больше, чем просто сильный удар», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт против бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт 26 октября.

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