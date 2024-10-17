Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в среднем дивизионе Робертом Уиттакером и популярным бойцом организации Хамзатом Чимаевым.

«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Я вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, бой Чимаев — Уиттакер состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308.