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Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев

Александр Волкановски дал прогноз на бой Уиттакер — Чимаев
Александр Волкановски
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в среднем дивизионе Робертом Уиттакером и популярным бойцом организации Хамзатом Чимаевым.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я бы сделал свою ставку на победу Уиттакера. Я вообще не понимаю, каким образом он является аутсайдером в этом бою. Я не отрицаю, что Чимаев очень хороший боец, но Роберт будет готов к этому поединку на полную, я вас уверяю. Первый раунд, конечно, будет сложным для Уиттакера, потому что на старте Чимаев всегда очень хорош, но затем он подберёт к нему ключи», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, бой Чимаев — Уиттакер состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308.

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