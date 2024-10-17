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Артур Бетербиев отреагировал на желание фанатов увидеть реванш с Дмитрием Биволом

Артур Бетербиев отреагировал на желание фанатов увидеть реванш с Дмитрием Биволом
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев отреагировал на желание фанатов увидеть реванш с соотечественником Дмитрием Биволом, которого Бетербиев победил судейским решением.

«Хорошо, что люди хотят видеть второй бой. Я бы хотел хотя бы недельки две отдохнуть от бокса, а потом разговаривать (смеётся)», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Поединок между Бетербиевым и Биволом продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева решением судей — 114-114, 115-113, 116-112. Этот бой стал первым в профессиональной карьере Артура, который он не смог выиграть нокаутом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
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