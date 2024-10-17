«Можно в другой спорт переходить». Бетербиев — после победы над Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев по возвращении в Россию дал комментарий по поводу состоявшегося боя с экс-чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом, отметив, что уже успел получить награду от министра спорта.

«Министр спорта наградил. Всегда приятно получать награды, очень приятно, что получил очередную. В этом виде спорта у меня что-то получилось, теперь можно в другой переходить (смеётся). Плавание со штангой.

Хорошо играю в шашки? Не так хорошо, чтобы состязаться с профессионалами», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.