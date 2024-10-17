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Артур Бетербиев выразил отношение к протесту со стороны команды Дмитрия Бивола

Артур Бетербиев выразил отношение к протесту со стороны команды Дмитрия Бивола
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39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, являющийся первым российским абсолютным чемпионом в полутяжёлой весовой категории, Артур Бетербиев выразил своё отношение к протесту со стороны команды своего соотечественника Дмитрия Бивола.

«Как отношусь к протесту со стороны Бивола? Пусть протестуют», — приводит слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

Ранее Бетербиев высказался о возможном реванше с Биволом.

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