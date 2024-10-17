Артур Бетербиев: я уже соскучился по боксу

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал, что успел соскучиться по боксу за несколько дней после победы над экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«У меня начался отдых, как вышел с ринга. Пойду ли сегодня на бокс? Да, я уже соскучился (смеётся)», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу Бетербиев одержал победу над Биволом большинством судейских голосов и стал владельцем сразу шести поясов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).