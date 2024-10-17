Артур Бетербиев высказался о сроках проведения следующего боя после победы над Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории россиянин Артур Бетербиев назвал вероятные сроки проведения следующего боя после победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

«Сроки проведения следующего боя? Не знаю, не от меня зависит. По сопернику тоже нет ясности, да. Мы решили с командой после окончания боя недельку или две отдохнуть, а потом разговаривать», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии Бетербиев одержал победу над Биволом большинством судейских голосов, став первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе в эпоху четырёх поясов.