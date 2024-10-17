Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев высказался о сроках проведения следующего боя после победы над Биволом

Артур Бетербиев высказался о сроках проведения следующего боя после победы над Биволом
Артур Бетербиев
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории россиянин Артур Бетербиев назвал вероятные сроки проведения следующего боя после победы над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

«Сроки проведения следующего боя? Не знаю, не от меня зависит. По сопернику тоже нет ясности, да. Мы решили с командой после окончания боя недельку или две отдохнуть, а потом разговаривать», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии Бетербиев одержал победу над Биволом большинством судейских голосов, став первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе в эпоху четырёх поясов.

Материалы по теме
Артур Бетербиев отреагировал на желание фанатов увидеть реванш с Дмитрием Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android