«Для меня это впервые». Бетербиев — о поведении судьи после боя с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос по поводу своих ощущений во время затянутого объявления судейских записок после боя с экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом.

«У меня бои всегда заканчивались досрочно, мы никогда не дожидались решения судей. Неудобный момент, конечно, получился, для меня это было впервые, хотя так он, пожалуй, наверное, нормальный», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя, который стал главным событием боксёрского вечера в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.