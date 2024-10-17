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Александр Поветкин: Бетербиеву и Биволу необходимо провести реванш

Александр Поветкин: Бетербиеву и Биволу необходимо провести реванш
Александр Поветкин
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Александр Поветкин считает, что необходимо провести реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«Не могу говорить про судейство, я не судья. Бой был равный. Оба достойные и сильнейшие боксеры мира на данный момент, им необходимо провести реванш. Удача была на стороне Бетербиева. Бой Бетербиев — Усик, у них разный вес, но мог быть бы интересным и такой бой», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Напомним, что Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.

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