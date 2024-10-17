Результаты взвешивания участников турнира RCC 20

Сегодня, 17 октября, в Екатеринбурге состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира по смешанным единоборствам RCC 20, где главным событием шоу станет бой в тяжёлом весе между известным российским бойцом Иваном Штырковым и его соотечественником, экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Астапенко Артём — 57,10 кг

Косицын Виталий — 57,24 кг

Шардаков Игорь — 65,95 кг

Мольков Павел — 65,50 кг

Паршиков Иван — 61,60 кг

Бурмистров Павел — 61,70 кг

Шелест Самуил — 84,35 кг

Дадонов Олег — 84,10 кг

Мамедов Ахлиман — 85,70 кг

Пятница Роман — 84,90 кг

Глазков Игорь — 93,30 кг

Царёв Михаил — 91,70 кг

Тулаев Владимир — 70,90 кг

Тейшейра Виктор — 70,7 кг

Васильев Александр — 77,75 кг

Гребнев Александр — 77,65 кг

Михайлов Никита — 61,35 кг

Асаф Чопуров — 61,70 кг

Рагозин Михаил — 84,10 кг

Жоао Зеферино — 84 кг

Весёлкин Сергей — 112,10 кг

Романкевич Пётр — 113,45 кг

Нагибин Тимур — 70,45 кг

Токов Владимир — 70,60 кг

Васенев Дмитрий — 101,35 кг

Басыр Абакаров — 101,45 кг

Штырков Иван — 99,85 кг

Хадис Ибрагимов — 99,70 кг