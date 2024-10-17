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Фото: Артур Бетербиев показал свой уникальный титул неоспоримого чемпиона

Фото: Артур Бетербиев показал свой уникальный титул неоспоримого чемпиона
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев показал свой уникальный титул неоспоримого чемпиона на Международном спортивном форуме, который стартовал сегодня в Уфе.

Артур Бетербиев с титулом неоспоримого чемпиона

Артур Бетербиев с титулом неоспоримого чемпиона

Фото: Айнур Шаймарданов, «Чемпионат»

Напомним, что Бетербиев одержал победу большинством судейских голосов над экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии, и стал абсолютным чемпионом. Теперь Артур владеет сразу шестью титулами (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).

В этом поединке Бетербиев впервые провёл в ринге все отведенные раунды. До этого из 21 победы в 20-ти он одерживал победы досрочно.

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