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Крис Юбэнк-младший рассказал о планах на будущее в карьере

Крис Юбэнк-младший рассказал о планах на будущее в карьере
Крис Юбэнк-младший
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Обладатель титула IBO в средней весовой категории британец Крис Юбэнк-младший рассказал о своих планах на будущее в карьере.

«Мы вели переговоры с командой Альвареса о бое в сентябре, но нас не устроили финансовые условия, поэтому я решил, что не стоит из-за пары миллионов умирать в ринге и выходить после длительного простоя на откровенное поражение.

Сейчас мне нужно провести бой с Конором Бенном, после чего я буду добиваться титульного боя с Эрисланди Ларой, а вот уже потом можно будет вернуться к разговору о бое с Канело», — сказал Юбэнк в интервью YouTube-каналу The Ariel Helwani Show.

Напомним, Юбэнк свой последний бой проводил в андеркарде мегафайта Бивол — Бетербиев, где уверенно победил поляка Камила Шеремету.

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