Гильермо Ригондо вернётся на ринг 12 ноября в США

Двукратный олимпийский чемпион, а также экс-чемпион мира, 44-летний кубинец Гильермо Ригондо возвращается на ринг 12 ноября в Майами (США), где он сразится в 10-раундовом противостоянии в рамках полулёгкого дивизиона с обладателем титулов WBO European и WBC International румыном Ионуцем Балуцэ.

Напомним, Ригондо выйдет на ринг после полуторагодичного простоя. Его последний поединок состоялся в июне 2023 года, где он победил нокаутом в седьмом раунде филиппинца Чарли Клементе-Андино.

Всего в активе Ригондо 25 проведённых боёв. На его счету 22 победы (15 одержаны досрочно) всего при трёх поражениях.