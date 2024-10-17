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Стивен Томпсон отреагировал на новость о возвращении Дональда Серроне

Стивен Томпсон отреагировал на новость о возвращении Дональда Серроне
Дональд Серроне
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Американский 41-летний ветеран полусреднего дивизиона UFC Стивен Томпсон заявил о готовности провести бой против другого ветерана октагона, Дональда Серроне, который сообщил о желании возобновить карьеру.

«Я буду готов драться тогда, когда будет готов Серроне. Буду рад разделить клетку с легендой! Пара ветеранов устроит шоу», — написал Томпсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний бой Томпсона состоялся в начале октября 2024 года на турнире UFC 307, где он проиграл нокаутом в третьем раунде Хоакину Бакли.

Серроне предыдущий раз выступал в июле 2022 года, потерпев там поражение удушающим приёмом во втором раунде от Джима Миллера.

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