Стивен Томпсон отреагировал на новость о возвращении Дональда Серроне

Американский 41-летний ветеран полусреднего дивизиона UFC Стивен Томпсон заявил о готовности провести бой против другого ветерана октагона, Дональда Серроне, который сообщил о желании возобновить карьеру.

«Я буду готов драться тогда, когда будет готов Серроне. Буду рад разделить клетку с легендой! Пара ветеранов устроит шоу», — написал Томпсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний бой Томпсона состоялся в начале октября 2024 года на турнире UFC 307, где он проиграл нокаутом в третьем раунде Хоакину Бакли.

Серроне предыдущий раз выступал в июле 2022 года, потерпев там поражение удушающим приёмом во втором раунде от Джима Миллера.