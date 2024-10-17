Джервонта Дэвис в резкой форме высказался об Артуре Бетербиеве

Чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях непобеждённый американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO) резко высказался об абсолютном чемпионе мира в полутяжёлом весе Артуре Бетербиеве. Ранее тренер россиянина Джон Скалли в одном из интервью говорил, что Дэвис пока не заслужил места в Зале славы.

«Этот большой и сильный болван, которого он тренирует, не боец Зала славы, а задница», — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях, однако позже удалил сообщение.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Их бой проходил в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сражались в течение 12 раундов, по итогам которых судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Артура.

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Бой Бетербиева и Бивола — на века: