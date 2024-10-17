Муслим Гаджимагомедов победил немца Леона Харта, защитив пояс WBA

Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,4 кг) россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал победу в поединке с представителем Германии Леоном Хартом. Спортсмены встречались в Уфе на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Противостояние продлилось всю дистанцию. Судьи единогласно отдали победу российскому спортсмену (120-108, 120-108, 120-108).

Гаджимагомедов стал обладателем титула WBA в июле этого года, когда на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Серпухове техническим нокаутом в четвёртом раунде одолел боксёра из Китая Чжан Чжаосина.

Самый юный чемпион по боксу: