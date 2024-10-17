Альберт Батыргазиев победил филиппинца Пагара, защитив титул IBA

Чемпион Международной боксёрской ассоциации (IBA) в весе до 60 кг олимпийский чемпион Токио (Япония) Альберт Батыргазиев одержал победу в поединке с филиппинцем Альбертом Пагаром. Их бой состоялся в Уфе на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в рамках форума «Россия – спортивная держава».
Поединок был остановлен после четвёртого раунда, так как соперник россиянина не сумел продолжить выступление.
Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В последнем бою, который проходил в июле 2024 года в Серпухове, Альберт встречался с ирландцем Джоно Кэрроллом и победил его техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее победу в турнире одержал другой российский боксёр – чемпион мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,4 кг) Муслим Гаджимагомедов. Его соперником был немец Леон Харт. Гаджимагомедов одолел его единогласным решением судей.
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