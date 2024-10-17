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Экс-жена Дмитрия Бивола показала архивное фото 2007 года с боксёром

Экс-жена Дмитрия Бивола показала архивное фото 2007 года с боксёром
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Екатерина Бивол, бывшая жена известного российского боксёра Дмитрия Бивола, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками архивной фотографией с боксёром. Екатерина показала снимок 2007 года.

«Жена познаётся в бедности, а муж – в богатстве», — подписала фото Екатерина, отметив, что снимок был сделан в 2007 году.

Фото: Из личного архива Екатерины Бивол

В последнем поединке Бивол встречался с соотечественником Артуром Бетербиевым. Их бой проходил в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмены сражались в течение 12 раундов, по итогам которых победа досталась Бетербиеву. Это поражение стало первым в карьере Дмитрия. Бетербиев впервые победил не нокаутом, а судейским решением.

Ранее Екатерина потребовала у Бивола 200 млн рублей и две квартиры в центре Санкт-Петербурга.

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