Названа свежая информация о судебном иске женщины против Конора Макгрегора

Женщине, которая подала иск против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о возмещении ущерба за предполагаемое нападение, предоставили разрешение вызвать в суд свидетелей, в том числе полицейских. Об этом информирует The Irish Times. Сообщается, что дело должно быть передано в суд присяжных Высокого суда Дублина в следующем месяце.

Дальнейших подробностей относительно иска женщины на данный момент не приводится. Имя пострадавшей также не называется.

Ранее Макгрегор в очередной раз заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) американцем Белалом Мухаммадом.

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Илия Топурия отреагировал на слова Макгрегора, что он не испанец: