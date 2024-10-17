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Названа свежая информация о судебном иске женщины против Конора Макгрегора

Названа свежая информация о судебном иске женщины против Конора Макгрегора
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Женщине, которая подала иск против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о возмещении ущерба за предполагаемое нападение, предоставили разрешение вызвать в суд свидетелей, в том числе полицейских. Об этом информирует The Irish Times. Сообщается, что дело должно быть передано в суд присяжных Высокого суда Дублина в следующем месяце.

Дальнейших подробностей относительно иска женщины на данный момент не приводится. Имя пострадавшей также не называется.

Ранее Макгрегор в очередной раз заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) американцем Белалом Мухаммадом.

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