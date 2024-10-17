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Источник: IBF обязала Бетербиева провести защиту, назван соперник

Источник: IBF обязала Бетербиева провести защиту, назван соперник
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Международная федерация бокса (IBF) обязала абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева провести следующий поединок с представителем Германии Михаэлем Айфертом. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный журналист и инсайдер Майкл Бенсон.

В общей сложности Айферт за время карьеры к настоящему моменту провёл 14 поединков, в которых одержал 13 побед (пять нокаутом) и потерпел одно поражение.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. В общей сложности на счету Артура 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы (20 из них – нокаутом).

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