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Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов в преддверии боя

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов в преддверии боя
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Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю и россиянин Бахрам Муртазалиев провели стердаун в преддверии очного поединка. Спортсмены сразятся в ночь с 19 на 20 октября мск в Орландо (США).

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов:

В настоящий момент Тимофею 29 лет. В последнем поединке, который проходил в марте нынешнего года, он сражался с представителем США Себастьяном Фундорой. Бой продолжался всю дистанцию и завершился победой Фундоры раздельным решением судей. Для Тимофея это было первое поражение в профессиональной карьере. Также на его счету 24 победы.

Муртазалиеву 31 год. В общей сложности в его активе 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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