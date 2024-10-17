Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов в преддверии боя

Австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю и россиянин Бахрам Муртазалиев провели стердаун в преддверии очного поединка. Спортсмены сразятся в ночь с 19 на 20 октября мск в Орландо (США).

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов:

В настоящий момент Тимофею 29 лет. В последнем поединке, который проходил в марте нынешнего года, он сражался с представителем США Себастьяном Фундорой. Бой продолжался всю дистанцию и завершился победой Фундоры раздельным решением судей. Для Тимофея это было первое поражение в профессиональной карьере. Также на его счету 24 победы.

Муртазалиеву 31 год. В общей сложности в его активе 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.