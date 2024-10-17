Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Умар Нурмагомедов проведёт бой с Сонг Ядонгом на турнире UFC в США

Источник: Умар Нурмагомедов проведёт бой с Сонг Ядонгом на турнире UFC в США
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов в следующем поединке встретится с представителем Китая Сонг Ядонгом. Об этом информирует Red Corner MMA. По сведениям источника, противостояние состоится 14 декабря в Тампе (Флорида, США).

В общей сложности на счету Нурмагомедова в ММА 18 побед в 18 поединках.

В настоящий момент Ядонг занимает восьмое место в легчайшем дивизионе UFC. В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах к настоящему моменту он одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью.

Материалы по теме
Штырков: Двалишвили — Умар — это логично. А с кем Мерабу ещё драться?

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов сыграли в регбол:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android