Источник: Умар Нурмагомедов проведёт бой с Сонг Ядонгом на турнире UFC в США

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов в следующем поединке встретится с представителем Китая Сонг Ядонгом. Об этом информирует Red Corner MMA. По сведениям источника, противостояние состоится 14 декабря в Тампе (Флорида, США).

В общей сложности на счету Нурмагомедова в ММА 18 побед в 18 поединках.

В настоящий момент Ядонг занимает восьмое место в легчайшем дивизионе UFC. В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах к настоящему моменту он одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью.

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