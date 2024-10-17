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Хамзат Чимаев провёл тренировку с сыном Рамзана Кадырова

Хамзат Чимаев провёл тренировку с сыном Рамзана Кадырова
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Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. Адам также занимается смешанными единоборствами. Оба спортсмена провели совместное занятие.

Фото: Из личного архива Адама Кадырова

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

В настоящий момент Чимаев занимает 12-е место в рейтинге бойцов среднего веса промоушена Даны Уайта. В следующем поединке Хамзат должен встретиться с представителем Австралии Робертом Уиттакером.

Противостояние запланировано на 26 октября. Оно пройдёт на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Чимаев и Уиттакер должны были встретиться 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.

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