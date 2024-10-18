Гегард Мусаси подал в суд на PFL и Bellator, требуя $ 15 млн

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси подал судебный иск против Bellator и новых владельцев промоушена, PFL, из-за нарушения контрактных обязательств. Спортсмен требует выплаты в размере $ 15 млн. Об этом информирует MMA Fighting.

Согласно иску, по условиям действовавшего с лигой соглашения, Гегард получал за каждый поединок сумму в размере $ 200 тыс., бонус в размере $ 50 тыс. за досрочную победу, а также гарантированную выплату с рекламы в виде $ 600 тыс.

После того как Мусаси перестали давать бои, он пригрозил промоушену судом, а уже на следующий день был уволен.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Гегард принял участие в 60 поединках, в которых одержал 49 побед, потерпел девять поражений, а ещё два боя с его участием завершились вничью.

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