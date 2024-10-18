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Тим Цзю: Муртазалиев силён и опасен, но всё зависит от меня

Тим Цзю: Муртазалиев силён и опасен, но всё зависит от меня
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-1, 17 KO) высказался о предстоящем бое с действующим обладателем титула IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0, 16 KO).

«Я готовлю лучшую версию себя. И я не зацикливаюсь о Бахраме. Знаю, он сильный и опасный боец, но всё будет зависеть исключительно от меня. В идеальном случае бой занял бы 30 секунд, но я не ищу нокаута. Я просто хочу показать себя как цепного пса. Я готов вернуть это чувство», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

Напомним, поединок Муртазалиева и Цзю состоится 19 октября в Орландо (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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