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Тим Цзю рассказал, с каким топовым боксёром хочет провести бой

Тим Цзю рассказал, с каким топовым боксёром хочет провести бой
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тимофей Цзю назвал предпочтительного соперника в случае победы над россиянином Бахрамом Муртазалиевым, поединок с которым состоится в ночь с 19 на 20 октября в США.

«Кроуфорд? Спенс? Фундора? Я переехал в Америку из Австралии как раз для таких поединков. Поэтому я живу в США уже четвёртый месяц, дом тут, опять же.

Выступить в Саудовской Аравии? Я доволен тем, что у меня есть сейчас. Но если мне предложат реально крутые бои… Кроуфорд? Это было бы классно. Мы устроили бы шикарное шоу», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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