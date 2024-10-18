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Все результаты взвешивания участников турнира PFL: Феррейра — Нганну

Все результаты взвешивания участников турнира PFL: Феррейра — Нганну
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Состоялось официальное взвешивание участников бойцовского вечера от промоушена PFL, который состоится завтра, 19 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра (11-4) сразится с бывшим обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну (17-3).

Фрэнсис Нганну (116,48 кг) vs Ренан Феррейра (118,61 кг)

Крис Скайборг (65,54 кг) vs Ларисса Пачеко (65,36 кг)

Чемпион Джонни Эблен (83,78 кг) vs Фабиан Эдвардс (83,87 кг)

Хусейн Кадимагомаев (66,22 кг) vs Зафар Мохсен (66,13 кг)

Эй Джей Макки (70,67 кг) vs Пол Хьюз (70,67 кг)

Маркос Брено (61,69 кг) vs Рауфон Стотс (61,6 кг)

Дедрек Сандерс (70,26 кг) vs Маккашарип Зайнуков (69,67 кг)

Начо Кампос (66,18 кг) vs Ибрагим Ибрагимов (66 кг)

Таха Бендауд (66 кг) vs Тарик Исмаил (65,82 кг)

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