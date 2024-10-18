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Волкановски назвал сроки следующего боя в UFC

Волкановски назвал сроки следующего боя в UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сообщил, что намерен выступить на турнире UFC 312, который состоится в феврале.

«Я сделаю всё, чтобы попасть в этот кард. Буду развлекать в Сиднее в феврале. Сто процентов. Мне всё равно, что это будет, хоть бой за временный титул или титул в лёгком весе. Если я не получу бой, то буду развлекать за диджейским пультом. Я найду способ добиться своего», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 298 в феврале, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде грузину Илии Топурии, лишившись чемпионского титула.

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