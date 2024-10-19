Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: прямой эфир, как и где смотреть онлайн трансляцию

В ночь с 19 на 20 октября мск в Орландо (США) состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого встретятся россиянин Бахрам Муртазалиев и австралиец в русскими корнями Тим Цзю. Муртазалиеву предстоит провести первую защиту титула IBF, который он завоевал в апреле 2024 года.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все основные события. Турнир стартует в 04:00 по московскому времени. Поединок Муртазалиева и Цзю начнётся не ранее 6:30 мск.

В обшей сложности на счету 24 победы при одном поражении. В активе Муртазалиева 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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