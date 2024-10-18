Рой Джонс объяснил, почему Усик — фаворит в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик понял, что может потрясти Фьюри. Он знал это, выходя в ринг, но теперь он знает наверняка. Маленький парень понял, что может нанести ущерб большому парню.

Усик – фаворит в реванше. Тайсон Фьюри очень умён и умеет вносить коррективы, но, как по мне, Усик снова его пройдёт. Усик понимает, что может потрясти Фьюри, и это может привести к недооценке, но мы знаем, что Фьюри много раз оказывался на полу», — приводит слова Джонса Betway.