Алекс Волкановски сказал, с кем может подраться на UFC 312

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски назвал трёх кандидатов на поединок с ним, который, как ожидается, состоится в феврале на турнире UFC 312.

«Если бой с [Диего] Лопесом состоится, это было бы захватывающе. А если нет, то это будет Макс или Илия», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою, прошедшем на турнире UFC 298 в феврале, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде грузину Илии Топурии, лишившись чемпионского титула.

Чемпион дивизиона определится в поединке Илии Топурии и Макса Холлоуэя на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).