Боб Арум заявил о готовности устроить бой Бетербиева и Канело

Боб Арум, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, заявил о готовности устроить поединок россиянина и бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса.

«У меня хорошие отношения с Канело и Эдди Рейносо. Я намерен поужинать с ними и обсудить дела. Артуру не стоит задумываться об обязательной защите, у него есть намного более привлекательные варианты. Сейчас он может получить любой поединок», — приводит слова Арума издание BoxingScene.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным решением пуэрториканца Эдгара Берлангу, защитив титулы WBC, WBA и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг).