Тим Цзю объяснил, почему считает Муртазалиева непрофессионалом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю критично высказался о своём сопернике и обладателе титула IBF россиянине Бахраме Муртазалиеве.

По словам Цзю, он видел, как Муртазалиев пытался сбросить вес в неделю боя, бегая в тёплой кофте, но при этом ел чипсы в отеле.

«Это глупо. Он ел чипсы в этот же день. Это не имеет смысла. Возникли ли у него проблемы с весом? Нет, не думаю, но он не очень умён. Глупость. Вот что я вижу. Он боец старой школы. Он, как бы это сказать… Не так профессионален, как должен быть. И некоторые из этих вещей сыграют роль в нашем бою», — сказал Цзю в интервью FOX Sports Australia.