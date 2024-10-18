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Волкановски дал прогноз на бой Топурия — Холлоуэй

Волкановски дал прогноз на бой Топурия — Холлоуэй
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном поединке между грузином Илией Топурией и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Макс раз за разом заявляет о себе. Поэтому мне, вероятно, придётся в четвёртый раз подраться с этим парнем. Посмотрим, как всё получится. Я хотел бы посоревноваться с Илией и одержать победу, но если отвечать на вопрос, кто победит, я назову Макса», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал, как Топурии получить бой с Махачевым.

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