Алексей Тищенко поделился мнением об организации боя Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко прокомментировал организацию титульного поединка в первом среднем весе (до 69,9 кг) между соотечественником Бахрамом Муртазалиевым и австралийцем Тимом Цзю.

«Я думаю, что этот бой в России многие будут смотреть. Сложно сказать, кто ближе нашим фанатам. У каждого свои поклонники и болельщики. Учитывая, что Муртазалиев представляет Россию, большинство будет за него. Мне так кажется», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Муртазалиева и Цзю состоится в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.