Алексей Тищенко дал прогноз на поединок Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Бахрамом Муртазалиевым и Тимом Цзю.

«Для Тима это шанс вернуться в топ, завоевать пояс и бороться за другие титулы. Нужно обязательно выигрывать, если он претендует и хочет оставаться на вершине мирового бокса в этом весе», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок Муртазалиева и Цзю состоится в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.