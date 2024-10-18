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Алистар Оверим назвал самого тяжелобьющего соперника в своей карьере

Алистар Оверим назвал самого тяжелобьющего соперника в своей карьере
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Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе и экс-претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим назвал самого тяжелобьющего соперника в своей карьере.

«Это хороший вопрос. Самый тяжелобьющий боец? Думаю, что это Фрэнсис Нганну», — приводит слова Оверима издание talkSPORT.

Напомним, Нганну не выступал по правилам MMA с января 2022 года, когда на UFC 270 победил единогласным решением француза Сириля Гана.

На турнире PFL, который пройдёт в ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Нганну сразится с бразильцем Ренаном Феррейрой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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