Алистар Оверим назвал самого тяжелобьющего соперника в своей карьере

Бывший чемпион Strikeforce в тяжёлом весе и экс-претендент на титул UFC нидерландец Алистар Оверим назвал самого тяжелобьющего соперника в своей карьере.

«Это хороший вопрос. Самый тяжелобьющий боец? Думаю, что это Фрэнсис Нганну», — приводит слова Оверима издание talkSPORT.

Напомним, Нганну не выступал по правилам MMA с января 2022 года, когда на UFC 270 победил единогласным решением француза Сириля Гана.

На турнире PFL, который пройдёт в ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Нганну сразится с бразильцем Ренаном Феррейрой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.