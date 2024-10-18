Мухаммад Мокаев проведёт схватку с бойцом UFC Рохасом в Абу-Даби

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев проведёт схватку с действующим спортсменом промоушена американцем Раулем Рохасом на турнире Abu Dhabi Extreme Championship 6 (ADXC6) в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом Мокаев сообщил в социальных сетях.

Раулю Рохасу 20 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

Мухаммаду Мокаеву 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с марта 2022-го дрался в UFC. В июле стало известно, что руководство промоушена не будет продлевать контракт с Мокаевым, после чего он вернулся в Brave CF.