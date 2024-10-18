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Тим Цзю: поначалу отцу не понравилось, что буду боксировать с россиянином

Тим Цзю: поначалу отцу не понравилось, что буду боксировать с россиянином
Тимофей Цзю
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе австралиец с российскими корнями Тим Цзю рассказал, что его отец, легендарный чемпион прошлых лет Костя Цзю, не был доволен тем фактом, что его сын будет боксировать с россиянином в предстоящем поединке, но затем изменил своё мнение.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

«Когда я только начинал говорить об этом бое со своим отцом, ему не понравилось, что я буду боксировать с россиянином. Но когда он услышал, что на кону будет стоять титул чемпиона мира, то мы решили, что неважно, кто стоит передо мной и какой он национальности. Сейчас необходимо его убрать с нашего пути», — приводит слова Тимофея BoxingScene.

Цзю в ночь с 19 на 20 октября проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе против россиянина Бахрама Муртазалиева, который является его действующим обладателем.

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