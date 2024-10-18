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Белал Мухаммад рассказал свой план на бой с Рахмоновым

Белал Мухаммад рассказал свой план на бой с Рахмоновым
Шавкат Рахмонов
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал благодаря чему планирует одержать победу в предстоящем поединке против не знающего поражений казахстанского бойца Шавката Рахмонова, с которым возглавит турнир UFC 310, запланированный на 7 декабря в Лас-Вегасе.

«Этот парень обладает очень серьёзной силой воли, но сейчас ему предстоит встретиться с еще большей силой. Теперь он увидит напротив того, кто не отступит и не сдастся. Он ещё не встречал таких как я. Он привык быть фаворитом, лидером, но теперь он в роли того, кто будет догонять лидера. Думаю, что наш бой дойдёт до поздних раундов, и тогда будет интересно посмотреть, как он умеет дышать, потому что любой мой соперник устаёт в последних раундах, даже если обладает отличным функционалом», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

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