Белал Мухаммад рассказал свой план на бой с Рахмоновым

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал благодаря чему планирует одержать победу в предстоящем поединке против не знающего поражений казахстанского бойца Шавката Рахмонова, с которым возглавит турнир UFC 310, запланированный на 7 декабря в Лас-Вегасе.

«Этот парень обладает очень серьёзной силой воли, но сейчас ему предстоит встретиться с еще большей силой. Теперь он увидит напротив того, кто не отступит и не сдастся. Он ещё не встречал таких как я. Он привык быть фаворитом, лидером, но теперь он в роли того, кто будет догонять лидера. Думаю, что наш бой дойдёт до поздних раундов, и тогда будет интересно посмотреть, как он умеет дышать, потому что любой мой соперник устаёт в последних раундах, даже если обладает отличным функционалом», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.