Себастьян Фундора будет следить за боем Цзю — Муртазалиев из ринг-сайда

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора будет внимательно наблюдать из ринг-сайда за поединком между действующим обладателем титула IBF в этом дивизионе Бахрамом Муртазалиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Тимофеем Цзю, который состоится 19 октября в Орландо (США).

«Это отличная возможность, большая возможность для Себастьяна. Мы будем внимательно следить за этим боем, за тем, как будет выглядеть в этом бою Цзю, и мы можем сразу после этого боя договориться о реванше.

Бой с Цзю был бы отличным вариантом, намного лучшим, чем с Муртазалиевым. Себастьян готов драться с кем угодно, чтобы стать абсолютным чемпионом, но мы обещали, что будем драться с Цзю снова, поэтому лучше, чтобы выиграл именно он в эти выходные», — приводит слова промоутера Фундоры Сэмпсон Левкович.