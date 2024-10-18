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Себастьян Фундора будет следить за боем Цзю — Муртазалиев из ринг-сайда

Себастьян Фундора будет следить за боем Цзю — Муртазалиев из ринг-сайда
Тим Цзю
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Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора будет внимательно наблюдать из ринг-сайда за поединком между действующим обладателем титула IBF в этом дивизионе Бахрамом Муртазалиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Тимофеем Цзю, который состоится 19 октября в Орландо (США).

«Это отличная возможность, большая возможность для Себастьяна. Мы будем внимательно следить за этим боем, за тем, как будет выглядеть в этом бою Цзю, и мы можем сразу после этого боя договориться о реванше.

Бой с Цзю был бы отличным вариантом, намного лучшим, чем с Муртазалиевым. Себастьян готов драться с кем угодно, чтобы стать абсолютным чемпионом, но мы обещали, что будем драться с Цзю снова, поэтому лучше, чтобы выиграл именно он в эти выходные», — приводит слова промоутера Фундоры Сэмпсон Левкович.

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