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Владимир Токов победил Тимура Нагибина удушающим приёмом

Владимир Токов победил Тимура Нагибина удушающим приёмом
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Сегодня, 18 октября, в Екатеринбурге на турнире RCC 20 состоялся бой по правилам ММА между экс-бойцом Bellator российским легковесом Владимиром Токовым и его соотечественником, бойцом клуба «Архангел Михаил» Тимуром Нагибиным.

Бой проходил в зрелищном и конкурентном стиле, где небольшое преимущество было всё же на стороне Нагибина, который был явно лучше в стойке, но затем Токову всё же удалось перехватить инициативу в концовке поединка. Бой был остановлен за 16 секунд до конца поединка после того, как Токов смог забрать спину соперника и провести удушающий приём.

Таким образом, Токов одержал свою 10-ю победу в 12 поединках (при двух поражениях).

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