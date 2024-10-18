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Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 245

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 245
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Сегодня, 18 октября, в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC Fight Night 245, где главным событием шоу станет бой в среднем весе между Энтони Эрнандесом и Мишелем Перейрой.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира (вес указан в фунтах):

Энтони Эрнандес (185,5) vs. Мишель Перейра (185,5)

Роб Фонт (135,5) vs. Кайлер Филлипс (135,5)

Чарльз Джонсон (126) vs. Су Мудаэрцзи (126)

Джейк Хэдли (135,5) vs. Кэмерон Смотерман (135,5)

Даррен Элкинс (144,5) vs. Даниэль Пинеда (145,5)

Матеус Николау (125,5) vs. Асу Алмабаев (125,5)

Брэд Катона (135,5) vs. Жан Мацумото (135,5)

Джоселин Эдвардс (139)* vs. Тамирес Видал (135,5)

Джессика Пенне (115,5) vs. Элис Рид (115)

Мелисса Мартинес (115,5) vs. Элис Арделян (115)

Остин Лэйн (251) vs. Робелис Деспанье (264)

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