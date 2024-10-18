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Иван Штырков досрочно победил Хадиса Ибрагимова в главном бою RCC 20

Иван Штырков досрочно победил Хадиса Ибрагимова в главном бою RCC 20
Иван Штырков
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Сегодня, 18 октября, в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 20, где главным событием шоу стал бой в тяжёлом весе между популярным бойцом организации Иваном Штырковым и экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.

Стартовые минуты боя бойцы потратили на разведку, после чего перешли к обоюдному размену ударами в центре клетки. Уже в стартовом раунде оба успели донести до цели мощнейшие удары, после чего перевели бой в партер, где поочерёдно пытались провести друг другу удушающий приём.

После двух раундов довольно высокого темпа боя бойцы заметно устали, и в заключительном (третьем) раунде Штырков принялся атаковать корпус Ибрагимова. В один из моментов Штырков перевёл соперника в партер, где обрушил шквальные атаки в голову Хадиса, и рефери принял решение остановить бой, объявив победу техническим нокаутом в пользу Штыркова.

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