Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю рассказал, как будет вести себя во время боя своего сына Тима с Муртазалиевым

Костя Цзю рассказал, как будет вести себя во время боя своего сына Тима с Муртазалиевым
Костя Цзю и Тим Цзю
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю рассказал, как будет вести себя во время поединка своего сына, экс-чемпиона мира в первом среднем весе, Тимофея Цзю с действующим обладателем титула IBF в этом дивизионе Бахрамом Муртазалиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

«Я даже не знаю, как на самом деле буду вести себя во время боя. Да, сейчас я спокоен, но что будет завтра? Я просто не знаю. Наверное, это будет неправильно, но я намерен оказывать давление на соперника Тимофея. Бахрам, извини меня, дружище, но буду всеми силами давить на него на ментальном уровне», — сказал Константин в интервью на YouTube-канале известного инсайдера Джея Маккалистера.

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев проведут бой 19 октября в Орландо (США).

Материалы по теме
Муртазалиев — Тим Цзю: наследник Кости зарубится с россиянином! На кону — всё. LIVE
Live
Муртазалиев — Тим Цзю: наследник Кости зарубится с россиянином! На кону — всё. LIVE
Материалы по теме
Тим Цзю рассказал, что доволен тренировочным лагерем со своим легендарным отцом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android