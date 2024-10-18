Костя Цзю рассказал, как будет вести себя во время боя своего сына Тима с Муртазалиевым

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю рассказал, как будет вести себя во время поединка своего сына, экс-чемпиона мира в первом среднем весе, Тимофея Цзю с действующим обладателем титула IBF в этом дивизионе Бахрамом Муртазалиевым.

«Я даже не знаю, как на самом деле буду вести себя во время боя. Да, сейчас я спокоен, но что будет завтра? Я просто не знаю. Наверное, это будет неправильно, но я намерен оказывать давление на соперника Тимофея. Бахрам, извини меня, дружище, но буду всеми силами давить на него на ментальном уровне», — сказал Константин в интервью на YouTube-канале известного инсайдера Джея Маккалистера.

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев проведут бой 19 октября в Орландо (США).